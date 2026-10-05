El exalcalde del distrito de Túpac Amaru Inca, Alfredo Crisóstomo Suárez, recuperó su libertad este domingo 4 de octubre luego de que venciera el plazo de la prisión preventiva que cumplía en el establecimiento penitenciario de Chincha, mientras continúa el proceso judicial en su contra por presuntos delitos contra la administración pública.

Libertad de exalcalde

La excarcelación fue ordenada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco mediante el Oficio N.° 00879-2026, emitido el pasado 2 de octubre. La resolución dispuso la inmediata liberación de Crisóstomo Suárez, así como de Jesús Herrera Oré y Ray Vladimir Crisóstomo Suárez, siempre que no existiera otro mandato de detención o requisitoria vigente.

Tras la excarcelación, Crisóstomo Suárez pasó a afrontar el proceso bajo comparecencia con restricciones, por lo que quedó sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el juzgado mientras avanzaban las diligencias correspondientes.

El exalcalde era investigado dentro del expediente judicial N.° 01654-2024-6 por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros delitos, en agravio del Estado.

A su salida del establecimiento penitenciario de Chincha, Crisóstomo Suárez fue recibido por personas que se encontraban en los exteriores y brindó breves declaraciones. El exalcalde aseguró que dejaba atrás el periodo que había afrontado y descartó mantener una actitud de confrontación.

“No vengo con enojo, con resentimiento, con revancha. Vengo con amor hacia mi pueblo, como siempre lo es”, manifestó Crisóstomo, quien añadió que iniciaba una nueva etapa tras recuperar su libertad.

De esta manera, el exalcalde quedó en libertad mientras el proceso judicial continuaba pendiente de las decisiones que correspondieran en las siguientes etapas de la investigación.

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