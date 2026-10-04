El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco ordenó la inmediata excarcelación de Rod Alfredo Crisóstomo Suárez, exalcalde del distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco), así como de Jesús Herrera Oré y Ray Vladimir Crisóstomo Suárez, luego de cumplirse el plazo de prisión preventiva que pesaba sobre ellos.

Medida judicial

La disposición judicial fue comunicada mediante el Oficio N° 00879-2026, emitido el pasado 2 de octubre, estableciendo que los investigados podrán abandonar el establecimiento penitenciario de Chincha este domingo 4 de octubre, siempre que no exista otro mandato de detención o requisitoria vigente en su contra.

La medida judicial establece que los tres investigados afrontarán el proceso bajo comparecencia con restricciones, por lo que su excarcelación no significa el archivo de las investigaciones ni una declaración de inocencia. Los exfuncionarios y demás implicados son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros, en agravio del Estado, dentro del expediente judicial N° 01654-2024-6.

Asimismo, las pesquisas del Ministerio Público comprenden presuntos actos de negociación incompatible, en el marco de las indagaciones por posibles irregularidades durante la gestión municipal.

La excarcelación se produce en una fecha de especial atención para la provincia, debido a que está prevista para hoy domingo 4 de octubre, día en que se desarrollan las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El caso ha generado expectativa en el distrito de Túpac Amaru Inca, donde Crisóstomo Suárez ejerció como alcalde y cuya situación judicial ha sido objeto de seguimiento público. En octubre de 2024, el Poder Judicial informó que se le había impuesto prisión preventiva por presuntos delitos contra la administración pública.

La disposición de excarcelación responde al vencimiento del plazo de prisión preventiva y no constituye una sentencia absolutoria ni pone fin al proceso penal. Los investigados deberán cumplir las restricciones impuestas por el juzgado mientras continúan las diligencias correspondientes.

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