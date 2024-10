El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, a cargo del magistrado William Smith Flores Torres, dictó 36 meses de prisión preventiva contra el alcalde de Túpac Amaru Inca (Pisco), Rod Alfredo Crisóstomo Suárez, por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada con agravante de ser integrante de una organización criminal (líder) y por el delito de negociación incompatible (alternativamente al delito de colusión agravada), en agravio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ica.

Audiencia judicial

La autoridad judicial también dictó 36 meses de prisión preventiva, contra Ray Vladimir Crisóstomo Suárez (hermano del alcalde), Briggitt Yuma Herrera Gavilán, Jesús Herrera Ore, Jesús Smith Hernández Ruiz, Katherine Juleisy Armas Mantilla, Ravi Alfredo Crisóstomo Suarez (hermano del alcalde) e Ida Quispe Palomino, por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada con el agravante de ser integrante de una organización criminal, y por el delito de negociación incompatible (alternativamente al delito de colusión agravada), en agravio del estado peruano.

La citada medida de coerción fue dictada en audiencia de prisión preventiva, llevada a cabo mediante la plataforma virtual “Google Meet”, luego que el magistrado evaluará los fundamentos esbozados por la representante del Ministerio Público y la defensa técnica de los investigados, así como la concurrencia de los requisitos de la prisión preventiva previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, Casación N°626-2013-Moquegua y el Acuerdo Plenario 01-2019-CIJ-PJ.

De acuerdo al requerimiento del Ministerio Público, se tiene la denuncia formulada por Fresia Silvia Choccña Sánchez, regidora de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, sobre hechos que tendrían connotación penal dentro de los ilícitos comprendidos contra la administración pública – corrupción de funcionarios en distintas modalidades delictivas, perpetradas por una presunta organización criminal que estaría liderada por Rod Alfredo Crisóstomo Suárez en su calidad de Alcalde de dicha comuna distrital, e integrada por sus hermanos Ray Vladimir y Ravi Alfredo Crisóstomo Suarez, quienes vendrían obteniendo y apoderándose de contratos de ejecución de obras, servicios y consultorías de obras (elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras, entre otros) dentro la actual gestión 2023-2026.

Para tal fin, habría utilizado como fachada, las empresas Bigenio SAC y Tres Torres Contratistas Generales SAC, y a sus representantes legales tales como Katherine Juleisy Armas Mantilla e Ida Quispe Palomino, contando con la participación y colaboración de funcionarios de confianza para las etapas de contratación pública, donde colaboran en dicho procedimiento y les otorgan viabilidad a dichos contratos.

Siendo estos funcionarios los investigados Jesús Herrera Ore, en su calidad de gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura (Gerente de Desarrollo Urbano y Transporte), Jesús Smith Hernández Ruiz, con Sub Gerente de Infraestructura (Sub Gerencia de Obras), Briggitt Yuma Herrera Gavilán, como encargada de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (Sub Gerencia de Logística).

La citada resolución precisa que los 36 meses de prisión preventiva, los investigados deberán permanecer recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Chincha, por el tiempo establecido por el Juzgado, el cual vencerá el 03 de octubre del 2027.

Asimismo, se dispuso la inmediata ubicación, captura e internamiento de los imputados no habidos Katherine Juleisy Armas Mantilla, Ravi Alfredo Crisóstomo Suárez e Ida Quispe Palomino, en el Establecimiento Penitenciario que el INPE designe, a fin de cumplir la medida impuesta.

En la audiencia judicial, el alcalde de Túpac Amaru Inca, Alfredo Crisóstomo Suárez, indicó que todo se trata de una persecución política que estaría siendo impulsada por la regidora de ese distrito Fresia Silvia Choccña.

“Me siento indignado por esta injustica, siento una persecución política, porque desde el inicio de mi gestión la regidora (Chocñña), ha puesto diferentes obstáculos contra proyectos en beneficio de la población. En la primera sesión de concejo de manera arbitraria se le ha cesado al gerente municipal, y una vez cesado el gerente denunció abuso de autoridad. Me sorprende el actuar del Ministerio Público, que escucho por ahí algunos rumores que el día viernes ya se sabía porque vine con unos intereses de consigna de la ciudad de Lima y espero solo sea un rumor, me siento muy indignado y quiero dirigirme a mi pueblo de Túpac Amaru Inca, que desde el primer día de gestión he asumido con mucha responsabilidad, hemos destrabado diferentes proyectos, solucionado problemas en mi distrito, apoyado a personas con discapacidad, niños, personas de la tercera edad”, dijo y calificó su detención preliminar por 12 días de “injusta”.

