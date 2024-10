En la cuerda floja se encuentra el alcalde del distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco) Rod Alfredo Crisóstomo Suárez, para quien el Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada. El burgomaestre con ayuda de sus hermanos habría creado empresas fachadas para presuntamente direccionar millonarias obras públicas.

Acusación fiscal

Ayer, se realizó el pedido prisión preventiva contra Rod Alfredo Crisóstomo Suarez y otros siete investigados por el delito de colusión agravada y otros. Estuvo a cargo del juez William Smith Flores Torres, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco – Corte Superior de Justicia Ica.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ica, a cargo de la fiscal Cynthia Irina Katiuska Trigozo Vásquez, presentó todos los elementos de convicción ante la autoridad judicial.

La representante fiscal conforme al Código Penal también solicitó mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el hermano del alcalde, Ray Vladimir Crisóstomo Suárez, también los funcionarios del municipio Jesús Herrera Oré, Jesús Smith Hernández Ruiz, Briggitt Herrera Gavilán en calidad de detenidos desde el 3 de octubre del 2024. Del mismo modo se pide cárcel para Katherine Juleisy Armas Mantilla, Ravi Alfredo Crisóstomo (otro hermano del alcalde) y Ida Quispe Palomino, quienes se encuentran no habidos. Todos estarían inmersos en el presunto delito de colusión agravada con el agravante de integrar una organización criminal.

“Se verifica que el Formato 15 existiría una irregularidad, el cual tuvo un puntaje en mérito al postor ganador, Consorcio Zeus Ingenieros el cual tuvo 105 puntos un empate con el Consorcio Bautista, siendo el primer ganador por orden de prelación. Se puede verificar que existe una relación constante con estas personas para poder seguir adjudicando las obras a estas dos empresas, cuando los únicos beneficiarios eran los integrantes de la organización criminal”, sostuvo la fiscal.

“Incluso en el acta de sobre de lacrado, verificación, visualización, que se ha realizado al Señor Jesús Hernández, se verifica una conversión con el ingeniero Hernández, donde indica “estoy fuera de casa, el presupuesto está en 30 mil 930.16 pero se quedó en 29 con 1 para cada uno”, es decir hablaban dentro de los chats de WhatsApp, los beneficios que podían obtener cuando se adjudiquen estas empresas, es dinero del Estado, sería un perjuicio grande para la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca”, agregó Trigozo Vásquez.

La Fiscalía sostiene que Jesús Herrera Oré, quien era subgerente de Obras del Municipio de Túpac Amaru Inca y Jesús Smith Hernández Ruiz (sub Gerente de Logística), sospechosamente en su mayoría integraban comités que se encargaban de seleccionar que las empresas cumplan con los requisitos. Se presume favorecían a empresas con serie de irregularidades y vinculadas a la familia del alcalde Alfredo Crisóstomo Suárez.

En la audiencia judicial hubo un tenso momento entre el juez William Smith Flores Torres y la abogada Yeni Vilcatoma. La defensa legal indicó que no existían los elementos de convicción y pidió se suspenda la audiencia.

“En el mismo requerimiento hay un listado de fiscalía, no habría un control de legalidad, y la señora fiscal ha hecho una explicación absolutamente confusa sin expresar los elementos de gravedad, individualizado por cada delito, tiene una lista de elementos de convicción que la señora fiscal no ha adjuntado como tal por eso es evidente que hay una parcialización y atropello a los derechos. No nos está dando las garantías, pedimos se suspenda la audiencia y nos haga llegar el archivo de los elementos de convicción, por delito y por persona”, acotó Vilcatoma.

VIDEO RECOMENDADO