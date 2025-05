Sociólogo, periodista, analista político, Fernando Rospigliosi Capurro, presidente de la Comisión de Constitución, opina a título personal y señala que el primer ministro Adrianzén debe renunciar como responsable político por lo de Pataz; y que cerrar el Congreso a estas alturas es políticamente inviable.

Adrianzén, a su juicio, ¿debería ser censurado?

Primero, es una opinión personal porque en la bancada no hemos conversado sobre este tema. Me parece que es evidente que debe haber responsables en el gobierno. Porque lo que ha ocurrido en Pataz es un desastre, no solo por lo último, el asesinato de 13 personas. Desde febrero del año pasado, o sea catorce meses, ha habido estado de emergencia, desplazamiento de militares y policías. En abril hubo 850 efectivos de la policía y el ejército, según datos del mismo gobierno, para realizar operaciones, y el resultado ha sido un absoluto fracaso. Las cosas no solamente no han mejorado sino empeorado, como es obvio. Eso es una responsabilidad del gobierno. La señora Boluarte, como presidenta de la república no puede responder constitucionalmente; tiene que hacerlo el presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que, o Adrianzén renuncia, o el Congreso tendrá que tomar las medidas de considere adecuadas.

¿Puede el Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución, cerrar el Congreso a estas alturas del calendario?

Puede, desde el punto de vista teórico, es decir, si hay una cuestion de confianza y no se le da la confianza podría cerrar el Congreso hasta el 28 de julio de este año. Eso, desde el punto de vista teórico.

Desde el punto de vista político, es imposible porque, como es evidente, si el Gobierno por alguna razón cerrase el Congreso y convocase a elecciones complementarias, el 99% de los nuevos congresistas serían enemigos de la señora Boluarte y la vacarían al día siguiente de haberse instalado. Es evidente. O sea, esa amenaza de Adrianzén es vana, fútil, no tiene sentido porque eso no va a ocurrir.

El JNE presentó un proyecto que permitiría inclusive sacar de carrera a los partidos gravemente comprometido con firmas falsas ¿es factible en su opinión?

Eso recién acaba de llegar a la Comisión de Constitución. No vamos a poder discutirlo la siguiente semana, probablemente sea la próxima. Antes de dictaminar no quisiera dar una opinión pero me parece indispensable que el JNE tenga las herramientas necesarias para sancionar a aquellos que cometen fraude electoral, porque esto es un fraude. Una cosa son los errores que pueden haber; prácticamente todos los partidos tienen algunas firmas que no coinciden, etc. pero otra cosas es que haya, sistemáticamente, falsificación de firmas para obtener una inscripción. Eso ya es un delito y el JNE debería estar capacitado para eliminar esos partidos.

¿Está de acuerdo con que la presidenta Boluarte vaya a reunirse con el nuevo papa?

Nuevamente, mi opinión es personal. Dado que tenemos un papa peruano por primera vez en la historia, además siempre que hay eventos de esta naturaleza, eso permite al presidente de la república conversar con otros mandatarios y cultivar relaciones que siempre son importantes. Yo creo que sí se le debería permitir que viaje.

¿En qué etapa se encuentra el dictamen que propone la reelección de gobernadores y alcaldes y que está en manos del Pleno?

Yo espero que apenas hayan transcurrido los siete días, que vence la próxima semana, se ponga en agenda y se apruebe. Eso tiene que agendarse antes del fin de la legislatura actual, y a principios de la siguiente legislatura, antes de la convocatoria de las elecciones regionales y locales en octubre de este año.

Constitución aprobó un dictamen para que la Contraloría no tenga competencia para sancionar a congresistas que ponen datos falsos en sus declaraciones juradas, ¿esto es polémico, verdad?

No, no, no. No es un dictamen. Es solo una opinión consultiva no vinculante. (...) La Contraloría no tiene potestad sobre los congresistas por el tema de la división de poderes.

El Pleno del Congreso aprobó la ley que autoriza a las empresas privadas a aportar dinero a los partidos, ¿cuál es fundamente central?

La idea es que las empresas privadas, que antes estaban prohibidas de financiar a los partidos, puedan hacerlo hasta por un millón de soles en un año. De lo contrario, van a ser las economías ilegales quienes van a financiar a los partidos que, por supuesto, quieren tener influencia en los partidos políticos, como es obvio. Se trata de permitir a las empresas legales que, de manera transparente, puedan aportar legalmente.