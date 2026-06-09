el distrito de Paracas fue escenario de la exitosa actividad “EcoRuta Paracas 2026”, una iniciativa que promovió el uso del transporte sostenible y fomentó la conciencia ambiental entre la población. La jornada reunió a ciclistas de distintos puntos de la región, quienes participaron activamente en un recorrido que destacó

Iniciativa por el ambiente

La actividad fue impulsada por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la comuna distrital. Asimismo, contó con el respaldo de importantes aliados estratégicos como MINSUR, la Reserva Nacional de Paracas, Yakupark y diversas instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

Los participantes demostraron que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en favor del planeta, reafirmando su compromiso con la construcción de una comunidad más limpia y saludable. Los organizadores agradecieron el apoyo de los colaboradores, instituciones y ciudadanos que hicieron posible el éxito de esta iniciativa, renovando el llamado a seguir impulsando actividades que promuevan el cuidado ambiental en Paracas.

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