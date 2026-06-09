En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Ambiente, el distrito de Paracas fue escenario de la exitosa actividad “EcoRuta Paracas 2026”, una iniciativa que promovió el uso del transporte sostenible y fomentó la conciencia ambiental entre la población. La jornada reunió a ciclistas de distintos puntos de la región, quienes participaron activamente en un recorrido que destacó la importancia de proteger el entorno natural.

Iniciativa por el ambiente

La actividad fue impulsada por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la comuna distrital. Asimismo, contó con el respaldo de importantes aliados estratégicos como MINSUR, la Reserva Nacional de Paracas, Yakupark y diversas instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente.

Los participantes demostraron que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en favor del planeta, reafirmando su compromiso con la construcción de una comunidad más limpia y saludable. Los organizadores agradecieron el apoyo de los colaboradores, instituciones y ciudadanos que hicieron posible el éxito de esta iniciativa, renovando el llamado a seguir impulsando actividades que promuevan el cuidado ambiental en Paracas.

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