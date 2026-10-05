Padres de familia de la institución educativa 465 “Corazón de Jesús”, ubicada en inmediaciones del Mercado Modelo de Huancayo, protestaron para exigir una solución ante el estado de la infraestructura del plantel, que habría sido declarada inhabitable y de alto riesgo desde 2024.

El colegio, situado entre las calles Cajamarca y Ferrocarril, atiende a niños de los niveles de cuna y de 2, 3, 4 y 5 años. Ante la condición de la infraestructura, se dispuso la reubicación de los estudiantes en diferentes locales para garantizar la continuidad de las clases.

Sin embargo, los padres cuestionan la forma en que se viene ejecutando el traslado, pues aseguran que en algunos casos fueron informados con apenas un día de anticipación. Además, señalan que los ambientes asignados no reunirían las condiciones necesarias para que los menores desarrollen sus actividades con normalidad.

Incluso, algunos estudiantes continuarían asistiendo a la antigua infraestructura pese a la advertencia sobre el riesgo del inmueble, situación que genera preocupación entre las familias.

Cuestionan gasto realizado en el colegio

Los padres también cuestionaron que este año se haya realizado una jornada de mantenimiento en el plantel, en la que participaron las propias familias para pintar y realizar trabajos de techado. Según señalaron, se habría destinado alrededor de S/30 mil a estas labores, pese a que ya se conocía desde 2024 la situación de riesgo de la infraestructura.

Por ello, consideran que estos trabajos terminaron siendo un gasto que pudo evitarse y exigen que las autoridades educativas determinen responsabilidades y prioricen una solución definitiva.

Docentes también habrían cuestionado locales

Uno de los padres señaló que los docentes tampoco estarían conformes con algunos de los espacios asignados para la reubicación. Según su versión, ante esta posición, la directora habría entregado memorandos a los profesores y se les habría comunicado el inicio de procesos administrativos.

Los padres interpretan esta situación como una presión para que los docentes acepten los locales establecidos para el traslado.

Ante esta situación, las familias solicitaron la intervención de la UGEL Huancayo para que se garantice un espacio seguro y adecuado para los menores. Asimismo, pidieron que se inicie cuanto antes el proyecto para una nueva infraestructura y que la reubicación se realice mediante un proceso planificado, sin poner en riesgo la continuidad ni las condiciones educativas de los niños.