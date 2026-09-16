El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) presentó una oposición formal al Informe N.º D000439-2026-PCM-SSATDOT de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que propone un límite territorial entre los departamentos de Arequipa e Ica en el tramo comprendido desde el punto de coordenadas UTM 499 617 m E y 8 299 053 m N hasta el litoral peruano.

La oposición se dio mediante el Oficio N.º 0810-2026-GRA/GR, presentado el 15 de septiembre ante la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la PCM; el gobernador regional Rohel Sánchez solicitó la revisión del informe y la suspensión de toda actuación destinada a la anotación de la referida memoria descriptiva en el Registro Nacional de Límites - RENLIM.

De acuerdo al documento, la decisión se sustenta en observaciones técnicas formuladas por la Oficina de Acondicionamiento Territorial, la cual advierte que el estudio de la PCM consideró la vía de Marcona a Yanyarina, pero dejó de lado la vía R-49, que conecta la red vial de Arequipa con el sector de Playa Yanyarina, en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí.

El oficio señala que la vía constituye un elemento clave para determinar la integración territorial de la zona y debió ser considerada junto con otros factores como la conectividad, transitabilidad, estado de conservación y relación efectiva con los poblados del área en delimitación.

Asimismo, este documento también se presentó a los senadores y diputados de la República por Arequipa, para su conocimiento y las acciones que correspondan en el marco de sus funciones.

Oficio enviado por el Gobierno Regional de Arequipa sobre límite con Ica.