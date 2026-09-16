La sierra alta de la región Arequipa soportará un nuevo episodio de condiciones meteorológicas adversas desde este jueves 17 hasta el viernes 18 de septiembre, periodo en el que se prevé la presencia de nevadas en sectores ubicados por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, según el aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

El pronóstico también contempla la ocurrencia de lluvias, granizo y aguanieve en diferentes zonas de la sierra. Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos, que alcanzarían velocidades de hasta 55 kilómetros por hora en las partes más elevadas.

Las provincias afectadas serán La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma, Arequipa, Caravelí, Camaná e Islay, por lo que las condiciones meteorológicas podrían variar según la altitud y ubicación de cada localidad.

LLUVIAS EN LA COSTA

El SENAMHI precisó que durante el periodo de vigencia del aviso no solo se presentarán precipitaciones en las zonas altas. En la franja costera de Arequipa también se esperan condiciones de humedad, con presencia de lluvias, viento, niebla y neblina.

Una de las zonas que preocupa es la Panamericana Sur, entre Atico y Ocoña, en Quebrada Honda, por los deslizamiento de rocas que podríaocurrir, entre Caravelí y Camaná.

Ante este panorama, se recomienda a la población de las zonas expuestas mantenerse atenta a los pronósticos y avisos oficiales, principalmente quienes viven o realizan actividades agrícolas, ganaderas o de transporte en sectores ubicados a gran altura.