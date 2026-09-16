La presidenta Keiko Fujimori encabezó este miércoles la ceremonia de relevo de mando, en la que se reconoció al teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la PNP, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

Durante su discurso, la mandataria afirmó que su gestión respaldará “firmemente” a la institución policial y destacó que sus integrantes “arriesgan la vida” para proteger a los ciudadanos. Por ello, sostuvo que “merecen todo el apoyo del Estado y el reconocimiento del país”.

Asimismo, remarcó que su gobierno trabajará para dotar a la Policía de mejores herramientas para el cumplimiento de su misión, entre ellas capacitación, tecnología e inteligencia, además de garantizar condiciones dignas para sus integrantes.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que su gestión actuará con firmeza “frente a cualquier desviación” dentro de la institución policial.

La jefa de Estado también afirmó que el crimen “ha declarado la guerra al Perú”, por lo que consideró que el Estado debe responder “con mayor firmeza”. En esta estrategia, señaló, la PNP “ocupará la primera línea”.

La ceremonia contó también con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; los titulares del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde; así como miembros del alto mando policial.

Durante el acto protocolar, se oficializó el término de la gestión del teniente general PNP Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú.