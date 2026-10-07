Los pescadores artesanales del distrito de San Andrés (Pisco), serán capacitados en buenas prácticas para la liberación de especies marinas capturadas incidentalmente durante las faenas de pesca, con especial atención en tortugas marinas, aves y otras especies. La iniciativa busca fortalecer el cuidado de la biodiversidad y promover acciones responsables frente a la captura no intencional de fauna marina.

Liberación de especies

La jornada estará a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y contará con certificación para los participantes. El curso se realizará este miércoles 7 de octubre, de 5:00 a 7:30 de la noche, en el auditorio de la DPA “José Olaya Balandra” de San Andrés, donde los hombres de mar recibirán orientación sobre procedimientos adecuados para la liberación y manejo de estas especies.

La capacitación busca que los pescadores cuenten con mayores herramientas para actuar correctamente cuando una especie marina sea capturada de manera incidental, contribuyendo así a su supervivencia y conservación.

La actividad representa un paso importante para seguir impulsando una pesca artesanal responsable, compatible con la protección de la vida marina y el cuidado del ecosistema del litoral de San Andrés.

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