Más de mil lobos marinos han sido encontrados muertos en distintas zonas del litoral de la región Ica, informó la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, quien señaló que ya se realizan investigaciones para determinar las causas de esta mortandad inusual.

Alerta máxima

La ministra indicó que, tras conocerse el hallazgo, el Ministerio del Ambiente activó un monitoreo permanente a través del Sernanp y coordinó acciones con el Senasa y el Serfor. Según explicó, especialistas realizaron la toma de muestras mediante hisopados a los ejemplares encontrados en las Islas Chincha, ubicada en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras; y en la Isla San Gallán, perteneciente a la Reserva Nacional de Paracas, cuyos resultados permitirán identificar el origen de la muerte de los animales.

“Sabemos que ya pasan los miles de lobos marinos encontrados muertos solo en el litoral de Ica. Aún no tenemos un número exacto y todavía no conocemos las causas”, declaró la ministra.

Paredes precisó que actualmente se manejan dos hipótesis sobre el origen de la mortandad; sin embargo, enfatizó que será el análisis de laboratorio el que confirme la causa. Los resultados estarían disponibles en un plazo aproximado de diez días.

Mientras tanto, las autoridades continúan con el monitoreo de las áreas naturales protegidas para verificar si aparecen nuevos ejemplares afectados y evaluar la evolución del evento.

Cabe señalar que, el mes pasado, también fueron hallados muertos varios pelícanos, guanayes y pingüinos de Humboldt. Además, se observó aves marinas con signos evidentes de debilidad en las inmediaciones de los humedales de San Andrés.

El Ministerio del Ambiente exhorta a la ciudadanía a no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos enfermos o muertos que puedan encontrarse en playas o zonas costeras.

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