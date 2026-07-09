La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, informó desde Ica que en aproximadamente diez días estarán listos los resultados de las pruebas de hisopado realizadas a algunos lobos marinos encontrados sin vida en la Reserva Nacional de Paracas.

La funcionaria precisó que los ejemplares fallecidos contabilizados hasta el momento corresponden únicamente a los ubicados dentro de la reserva.

“Se han tomado muestras a través de hisopados a lamentablemente estos animalitos que se han encontrado varados y muertos ya en dos islas. Vamos a tener resultados y vamos a saber cuáles son las causas. [¿Tienen el número?] Todavía no me dan un número exacto, pero sé que pasan los miles de lobos, solo en el litoral de Ica”, señaló para RPP.

Paredes también indicó que continúan las labores de seguimiento para verificar la presencia de otras especies muertas a lo largo del litoral del sur del país.

Su visita a Ica se dio en el marco del inicio de operaciones del radar meteorológico instalado en la sede del Senamhi, equipo que permitirá vigilar las precipitaciones en tiempo real dentro de un radio de 250 kilómetros para reforzar las alertas ante inundaciones.

Sobre las posibles causas, el director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, explicó que el aumento de la temperatura del mar podría haber reducido la disponibilidad de alimento para los lobos marinos y otras especies.

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