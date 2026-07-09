El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que los recursos para las elecciones regionales y municipales están garantizados y descartó cualquier riesgo para el desarrollo del proceso electoral.
Explicó que el cronograma ya se encuentra en marcha y que varias actividades, como las elecciones internas de los partidos, fueron ejecutadas con el presupuesto asignado.
Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos del sistema electoral mantienen un saldo conjunto de S/ 1.084,7 millones por ejecutar. De ese monto, la ONPE dispone de S/ 813 millones, el Jurado Nacional de Elecciones de S/ 257 millones y el Reniec de aproximadamente S/ 13 millones.
Respecto al pedido de un crédito suplementario cercano a S/ 300 millones, Gutiérrez señaló que, si bien el Estado debe garantizar el financiamiento del proceso, es necesario sustentar con claridad el destino de esos recursos y fortalecer la rendición de cuentas y la planificación presupuestal.
“No se puede pedir por pedir. Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija”, dijo.
Asimismo, recordó que, de no aprobarse el crédito suplementario, el Decreto de Urgencia N° 001-2026 permite transferir recursos del fondo de contingencia para asegurar la continuidad del proceso electoral.
En ese sentido, reiteró que, con el presupuesto disponible y el marco legal vigente, las elecciones no corren riesgo por falta de financiamiento.
Video: Canal N