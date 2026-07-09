El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que los recursos para las elecciones regionales y municipales están garantizados y descartó cualquier riesgo para el desarrollo del proceso electoral.

Explicó que el cronograma ya se encuentra en marcha y que varias actividades, como las elecciones internas de los partidos, fueron ejecutadas con el presupuesto asignado.

Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos del sistema electoral mantienen un saldo conjunto de S/ 1.084,7 millones por ejecutar. De ese monto, la ONPE dispone de S/ 813 millones, el Jurado Nacional de Elecciones de S/ 257 millones y el Reniec de aproximadamente S/ 13 millones.

Respecto al pedido de un crédito suplementario cercano a S/ 300 millones, Gutiérrez señaló que, si bien el Estado debe garantizar el financiamiento del proceso, es necesario sustentar con claridad el destino de esos recursos y fortalecer la rendición de cuentas y la planificación presupuestal.

“No se puede pedir por pedir. Tenemos que acostumbrarnos a la rendición de cuentas y a que la programación de los recursos financieros sea prolija”, dijo.

Asimismo, recordó que, de no aprobarse el crédito suplementario, el Decreto de Urgencia N° 001-2026 permite transferir recursos del fondo de contingencia para asegurar la continuidad del proceso electoral.

En ese sentido, reiteró que, con el presupuesto disponible y el marco legal vigente, las elecciones no corren riesgo por falta de financiamiento.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Mientras exista un saldo como el que he señalado en las elecciones ningún funcionario, por más autónomo, pueda decir ligeramente que puede paralizar el proceso electoral, eso pueden decir cuando ya no hay nada por ejecutar



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