Por: Feliciano Gutiérrez

Familiares, amigos y compañeros de colegio dieron el último adiós en medio de profundas escenas de dolor a Nuria Medaly C.Y., de 15 años, quien falleció tras un trágico accidente registrado en la vía Coata–Juliaca. El sepelio se llevó a cabo la tarde de este miércoles en el cementerio del distrito de Caracoto, donde los asistentes exigieron justicia a las autoridades competentes.

La adolescente, estudiante de la institución educativa Thomás Alva Edison, había permanecido internada en estado crítico en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca a consecuencia del violento impacto, pero lamentablemente no resistió a sus graves lesiones. El accidente ocurrió cuando ella viajaba a bordo de una motocicleta conducida por su padre con destino a su centro de estudios.

El padre de la menor, identificado como Roger Callata (51), se encuentra internado de gravedad en la Clínica Americana de Juliaca con severos traumatismos en la cabeza y en un pie, a la espera de dos intervenciones quirúrgicas. Debido a su delicado estado de salud, los familiares han optado por mantenerlo en reserva y aún no le han informado sobre el fallecimiento de su hija.

De acuerdo con la investigación preliminar y la manifestación de los deudos, el choque por alcance se produjo en el kilómetro 4 de la mencionada carretera cuando una miniván de la empresa de transportes Flor de Kantuta embistió la unidad menor. Los familiares de la menor denunciaron públicamente que el chofer del vehículo de servicio público operaba únicamente con licencia de categoría A1, la cual no correspondería al requisito reglamentario para este tipo de unidades.

Ante esta tragedia, los padres y parientes directos han solicitado una investigación exhaustiva por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía para sancionar a los responsables. Asimismo, hicieron un llamado enérgico para lograr la suspensión definitiva de la empresa de transportes involucrada, exigiendo que este lamentable caso no quede en la impunidad. Durante el entierro, se hizo presente un representante de la empresa, quien refirió que están dispuestos a dialogar y llegar a un acuerdo con la familia.

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