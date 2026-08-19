El Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclaró que el sismo de magnitud 4.8 registrado a las 5:28 a. m. frente a las costas de Lima y Callao no liberó una cantidad significativa de energía como para reducir la posibilidad de un futuro terremoto de gran magnitud.

Hernando Tavera, jefe del IGP, explicó que el movimiento tuvo su epicentro en el mar, al suroeste de Lurín, y se produjo a una profundidad de 42 kilómetros. Su origen estuvo relacionado con el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana.

¿El sismo de 4.8 liberó energía acumulada?

Tavera explicó que la magnitud de un sismo está directamente relacionada con el tamaño del área de ruptura que se produce entre las placas tectónicas.

En el caso del movimiento registrado frente a Lima, estimó que la ruptura habría comprendido aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros. En contraste, los terremotos de gran magnitud pueden involucrar áreas de ruptura de entre 400 y 500 kilómetros.

Por esta razón, descartó la creencia de que una sucesión de movimientos de menor magnitud permita liberar suficiente energía acumulada y reduzca la posibilidad de un gran terremoto.

“Realmente no podemos decir que están ayudando a liberar energía”, señaló Tavera para América Noticias, quien indicó que esta idea constituye un mito que todavía persiste entre parte de la población.

IGP: no se puede predecir si habrá otro sismo

El jefe del IGP señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían registrado réplicas del movimiento de magnitud 4.8.

Sin embargo, precisó que actualmente la ciencia no puede determinar si otro sismo ocurrirá en las siguientes horas o días.

El Perú se encuentra en una región de elevada actividad sísmica debido, principalmente, a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

IGP descarta relación entre lluvias y sismos

Tavera también rechazó que las lluvias, los vientos u otros cambios en las condiciones atmosféricas puedan provocar movimientos sísmicos.

Explicó que los procesos atmosféricos y aquellos que ocurren en el interior de la Tierra son distintos. Por ello, la coincidencia temporal entre precipitaciones y un movimiento telúrico no implica que exista una relación causal.

El especialista remarcó que los sismos pueden producirse en diferentes zonas del territorio peruano debido a los procesos geodinámicos que afectan al país.

¿Por qué ocurren tantos sismos frente a la costa peruana?

La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana constituye una de las principales fuentes de actividad sísmica del Perú. La placa de Nazca se introduce debajo de la placa continental y continúa su desplazamiento hacia el interior del territorio.

Según explicó Tavera, este proceso también puede originar movimientos sísmicos a profundidades importantes en zonas como Pucallpa y Yurimaguas.

La interacción de las placas produce además deformaciones y fallas en la cordillera de los Andes, capaces de generar sismos más superficiales.

Tavera señaló que aproximadamente el 70 % de los sismos registrados cada año se concentra frente a las regiones de Ica y Arequipa, debido a las características de los procesos geodinámicos de esa zona.

¿Por qué un sismo puede sentirse más fuerte en pisos altos?

Los 42 kilómetros de profundidad del sismo registrado frente a Lima se encuentran, según Tavera, dentro del rango habitual de los movimientos que se producen frente a la costa peruana.

El especialista explicó que mientras más superficial sea un sismo y más próximo esté su epicentro a una zona urbana, mayor puede ser la intensidad con la que la población perciba el movimiento del suelo.

En edificios, especialmente en pisos altos, la sensación también puede prolongarse o sentirse con mayor intensidad debido a que al movimiento del suelo se suma la oscilación de la propia estructura.

IGP recomienda mantener preparación ante futuros sismos

Ante la imposibilidad de predecir cuándo se producirá un terremoto de gran magnitud, Tavera recomendó que las familias mantengan medidas permanentes de prevención.

Entre ellas mencionó revisar las condiciones de las viviendas, identificar las rutas de evacuación y zonas seguras, además de realizar simulacros familiares para conocer cómo actuar ante una emergencia.

El jefe del IGP recordó que la población no puede impedir que ocurran los sismos, pero sí puede reducir su vulnerabilidad y mejorar su capacidad de respuesta.