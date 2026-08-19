Las recientes lluvias en Lima pone en el tapete el crecimiento de viviendas sin planificación ni criterios técnicos. Según el exministro de Vivienda Milton von Hesse, alrededor de dos de cada tres casas de la capital fueron construidas mediante autoconstrucción y sin planos.

“Lima es una ciudad que dejó de planificarse hace varias décadas”, sostuvo y añadió que el problema no se limita a la calidad de los materiales.

La expansión urbana hacia zonas de riesgo, la construcción sobre terrenos inestables y el uso de pircas sin condiciones adecuadas de seguridad también elevan la posibilidad de daños. Para el exministro, las precipitaciones registradas recientemente demuestran que Lima no está suficientemente preparada para enfrentar los efectos del cambio climático.

Uno de los puntos que refleja esta situación es el bypass de Villa María del Triunfo, donde las lluvias generan aniegos de manera recurrente. A ello se suma el deterioro de antiguas edificaciones del Centro Histórico y Barrios Altos, muchas de ellas construidas con adobe y madera, materiales que pueden debilitarse por la humedad acumulada.

Viviendas antiguas

Finalmente, vinculó los recientes problemas causados por las lluvias con la necesidad de preparar a Lima para un eventual terremoto de gran magnitud. Las lloviznas persistentes pueden generar filtraciones en techos y paredes, además de afectar instalaciones eléctricas. El riesgo aumenta en sectores donde las viviendas fueron levantadas sin estudios de suelo o supervisión profesional.

Las pircas y los muros de contención ubicados en las laderas también requieren especial atención. La infiltración de agua puede reducir su estabilidad y generar desprendimientos.