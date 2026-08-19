El asentamiento humano Bocanegra, en la provincia constitucional del Callao, fue escenario de un nuevo hecho de violencia. Un hombre de 34 años, identificado como Grover Castillo Cusihualpa, fue asesinado a balazos.

De acuerdo con la hipótesis policial, el hombre retornaba a su vivienda junto a su esposa tras dejar a su hijo en el colegio, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta negra.

Uno de los sujetos habría bajado del vehículo y disparado directamente contra el hombre.

Según RPP, la esposa de la víctima habría señalado que los atacantes realizaron cinco disparos contra su pareja antes de huir del lugar con rumbo desconocido.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros, donde los médicos diagnosticaron heridas de bala en la cabeza, el tórax y los miembros superiores. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció por la gravedad de sus lesiones.

La madre de la víctima sostuvo que el asesinato estaría vinculado con una disputa familiar entre hermanos por la propiedad de terrenos y viviendas.

Esta hipótesis deberá ser corroborada por la PNP, a través de los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista y Callao, quienes quedaron a cargo de las pesquisas.