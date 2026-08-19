El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.8 registrado la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026 frente a la costa de Lima.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió exactamente a las 5:28:02 a. m. y su epicentro se localizó 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0565

Fecha y Hora Local: 19/08/2026,05:28:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 42 km

Latitud: -12.46

Longitud: -77.20

Intensidad: III Lurín

Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/hEzxLrT39x — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 19, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 42 kilómetros

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP precisó que el evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros. Sus coordenadas fueron latitud -12.46 y longitud -77.20.

Asimismo, el organismo científico indicó que el movimiento alcanzó una intensidad III en Lurín.

El reporte oficial difundido por el Centro Sismológico Nacional identifica el evento con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0565.