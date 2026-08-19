Un grupo de delincuentes disparó contra un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur, que circulaba con pasajeros a bordo en el distrito de San Luis.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que la unidad, que se dirigía de Lima a Ica, se encontraba en pleno recorrido cuando fue interceptada por sujetos desconocidos a la altura de la cuadra 34 de la avenida Canadá.

Los sujetos, sin mediar palabra, dispararon dos veces contra el bus y luego huyeron rápidamente con rumbo desconocido. Los proyectiles impactaron en la zona de la cabina del conductor y en el segundo piso de la unidad.

Aunque no se reportaron personas heridas ni fallecidas, el ataque generó momentos de pánico entre los pasajeros, quienes fueron trasladados hasta la agencia de la empresa para continuar su viaje en otra unidad.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar del ataque armado y acordonaron la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Este no sería el primer ataque contra un bus de la empresa Cruz del Sur. Hace un mes, una unidad que se dirigía a Huaraz fue atacada a balazos por delincuentes en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, dejando al conductor herido.