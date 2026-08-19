La violencia contra los transportistas no da tregua en Lima. En la madrugada de este miércoles 19 de agosto se reportaron dos ataques: un bus de Cruz del Sur fue baleado en San Luis y un chofer de combi informal fue asesinado a tiros en el Cercado de Lima.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, criticó el denominado ‘Plan Escudo’, estrategia del Gobierno de Keiko Fujimori para combatir la delincuencia y las extorsiones contra los transportistas.

El dirigente cuestionó la efectividad del ‘Plan Escudo’ y recordó que estrategias similares fueron aplicadas por anteriores gestiones sin conseguir reducir los atentados contra los transportistas. Por ello, consideró que la actual medida representa “más de lo mismo”.

“Decimos “más de lo mismo” porque esto ya se hizo, el resultado lo conocemos. Desde el año pasado que se implementó esto a la fecha no ha disminuido la cantidad de atentados, por el contrario, se han incrementado. Respecto a los números, desde la semana pasada que se implementó este ‘Plan Escudo’, el mismo día [hubo] atentados: el día lunes, al día siguiente: el martes, el miércoles, nuevamente el día sábado, domingo, lunes, tenemos atentados. Hoy día están informando de otro atentado. Felizmente no ha habido muertos, pero eso es pan del día, todos los días”, aseguró a RPP.

En ese sentido, Héctor Vargas cuestionó que las medidas contempladas en el ‘Plan Escudo’ no incluyan, según señaló, “labores de inteligencia” para combatir la criminalidad.

“La Policía desde el año pasado había implementado el acompañamiento en las unidades, incluso algunas bases policiales en los terminales de las empresas. El ‘Plan Escudo’ contempla eso, con la diferencia de que ahora es el Ejército o las Fuerzas Armadas que acompañan. Pero ahí no vemos labor de inteligencia”, expresó.

El dirigente señaló que los transportistas han pedido una reunión con el Ejecutivo para exponer sus demandas y buscar soluciones. No obstante, afirmó que hasta ahora no han sido recibidos por la presidenta Keiko Fujimori ni por otros funcionarios del Gobierno.

“Hemos solicitado conversar con la presidenta de la República y hemos solicitado que nos digan qué es lo que se está implementando. Hasta el momento la presidenta no nos ha recibido, nadie del Ejecutivo nos ha manifestado qué es lo que se piensa hacer, y ahí es donde justamente nosotros alzamos nuestra voz de protesta y, por ello, hemos planteado una medida de fuerza para el día 25 en la medida de que no sabemos qué es lo que el Gobierno piensa hacer en materia de seguridad”, señaló.

En esa línea, Héctor Vargas dijo que los transportistas buscan reunirse con representantes del Gobierno para conocer las acciones que se adoptarán, tanto a corto como a mediano plazo, frente a la inseguridad. El dirigente añadió que el paro previsto para el 25 de agosto podría quedar sin efecto si el Ejecutivo acepta recibirlos.

“El solo hecho de saber que vamos a conversar con el Ejecutivo y que nos digan cuál es su política en materia de seguridad ciudadana haría que levantáramos el paro. […] Nosotros queremos saber qué es lo que van a implementar. Sobre la base de ello hay que construir un trabajo en conjunto. Lo que no nos parece bien es que el Gobierno sea indolente, haya muertes, haya asesinatos, la situación continúa y hasta el día de hoy no nos digan qué es lo que se va a hacer”, enfatizó.