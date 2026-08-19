Un total de 566 sismos fueron registrados en el Perú entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con la estadística sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP), elaborada a partir de los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional (Censis).
Según el reporte, julio fue el mes con mayor actividad sísmica, con 115 movimientos telúricos. Le siguieron mayo, con 83; junio, con 75; marzo, con 69; abril, con 62; enero, con 57; agosto, con 52; y febrero, con 53 sismos.
El Censis es el servicio oficial encargado de monitorear e informar sobre la ocurrencia de sismos en el territorio nacional, utilizando información de la Red Sísmica Nacional. Estos reportes son remitidos a las autoridades de respuesta ante emergencias y puestos a disposición de la ciudadanía.
Precisamente, este miércoles se registró un sismo de magnitud 3.4 en Huancavelica, a las 09:16 horas. El epicentro se localizó a 15 kilómetros al este de Colcabamba, con una profundidad de 14 kilómetros. El movimiento telúrico generó alarma entre la población y recordó la necesidad de mantener medidas de prevención.
El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. De acuerdo a los especialistas, la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una constante acumulación y liberación de energía, lo que origina movimientos telúricos de distinta magnitud.
Mochila de emergencia
Ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad, las autoridades recomiendan mantener la calma y contar con una mochila de emergencia. Esta debe incluir agua y alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene, documentos de identidad, dinero en efectivo, linterna, radio portátil, pilas, silbato, llaves de repuesto, abrigo y calzado resistente. También se deben considerar artículos para bebés, adultos mayores y mascotas.
Mensajes de texto
Después de un fuerte movimiento telúrico, las líneas telefónicas pueden saturarse debido al elevado número de llamadas. Por ello, se recomienda utilizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, como alternativa para informar sobre el estado de familiares y facilitar la comunicación sin congestionar las redes.