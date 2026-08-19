Un total de 566 sismos fueron registrados en el Perú entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con la estadística sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP), elaborada a partir de los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional (Censis).

Según el reporte, julio fue el mes con mayor actividad sísmica, con 115 movimientos telúricos . Le siguieron mayo, con 83; junio, con 75; marzo, con 69; abril, con 62; enero, con 57; agosto, con 52; y febrero, con 53 sismos.

El Censis es el servicio oficial encargado de monitorear e informar sobre la ocurrencia de sismos en el territorio nacional, utilizando información de la Red Sísmica Nacional. Estos reportes son remitidos a las autoridades de respuesta ante emergencias y puestos a disposición de la ciudadanía.

Precisamente, este miércoles se registró un sismo de magnitud 3.4 en Huancavelica, a las 09:16 horas. El epicentro se localizó a 15 kilómetros al este de Colcabamba, con una profundidad de 14 kilómetros. El movimiento telúrico generó alarma entre la población y recordó la necesidad de mantener medidas de prevención.

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico , una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. De acuerdo a los especialistas, la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una constante acumulación y liberación de energía, lo que origina movimientos telúricos de distinta magnitud.

En total, el IGP contabilizó 566 sismos en Perú durante los primeros ocho meses del año. (Composición: IGP-Correo-IA/GEC)

Mochila de emergencia

Ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad, las autoridades recomiendan mantener la calma y contar con una mochila de emergencia. Esta debe incluir agua y alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene, documentos de identidad, dinero en efectivo, linterna, radio portátil, pilas, silbato, llaves de repuesto, abrigo y calzado resistente. También se deben considerar artículos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Mensajes de texto

Después de un fuerte movimiento telúrico, las líneas telefónicas pueden saturarse debido al elevado número de llamadas. Por ello, se recomienda utilizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, como alternativa para informar sobre el estado de familiares y facilitar la comunicación sin congestionar las redes.