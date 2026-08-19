La reciente presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal en el Perú generó precipitaciones y vientos de mayor intensidad de lo habitual para esta época del año, principalmente en sectores de la sierra central y sur.

Pero ¿cuánto dura una DANA y cuántas pueden registrarse durante un año? David Garay, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó a la Agencia Andina las principales características de este sistema y su posible interacción con fenómenos como El Niño costero.

¿Cuánto dura una DANA y cuántas pueden ocurrir al año?

Según Garay, una DANA suele tener una duración corta, de apenas unos días. El reciente episodio de DANA Aníbal se extendió durante tres días, un periodo considerado habitual para este tipo de sistema.

“La DANA Aníbal tuvo una duración de tres días, que es el promedio de tiempo de afectación. Y en el transcurso de un año podemos tener tres manifestaciones de DANA en promedio”, señaló el especialista.

Respecto a la anticipación con la que puede identificarse su presencia, Garay indicó que el pronóstico puede realizarse aproximadamente una semana antes de que ocurra el evento.

¿Qué es una DANA y por qué genera precipitaciones?

La Depresión Aislada en Niveles Altos es descrita por el especialista como una masa o “burbuja” de aire frío que se desplaza desde el Pacífico central hacia el continente.

Este sistema circula en niveles elevados de la atmósfera, aproximadamente entre los 12.000 y 15.000 metros de altura.

Su dinámica favorece un incremento de humedad que puede generar precipitaciones, principalmente granizo y nieve, en zonas de la sierra central y sur del Perú.

¿Todas las DANA tienen la misma intensidad?

No. De acuerdo con Garay, los efectos dependen, entre otros factores, de la ubicación y trayectoria del sistema atmosférico.

Si una DANA se posiciona más al sur, frente a Chile, sus efectos sobre territorio peruano pueden ser menores. En cambio, si se ubica cerca de la frontera entre Perú y Chile, regiones como Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna pueden registrar mayores impactos.

Cuando el Senamhi identifica la posible presencia de una DANA, emite avisos meteorológicos relacionados con los fenómenos que podría provocar. Si se proyecta un incremento significativo de la velocidad del viento, también se publican las alertas correspondientes.

¿Qué ocurre después del paso de una DANA?

Tras el desplazamiento de una DANA, puede quedar una atmósfera más seca, condición que favorece una menor cobertura nubosa y mayor presencia de brillo solar en la costa, acompañada de un incremento de la temperatura.

En la sierra central y sur, en cambio, pueden presentarse descensos de temperatura y heladas.

Garay indicó que, en ese contexto, el Senamhi había emitido avisos meteorológicos de descenso de temperatura de nivel naranja, correspondiente a fenómenos meteorológicos de fuerte intensidad.

¿Por qué la DANA afecta principalmente a la sierra sur y central?

La trayectoria del sistema explica que sus principales efectos se concentren en determinadas regiones del país.

Según el especialista del Senamhi, la DANA suele desplazarse aproximadamente por la zona cercana a la frontera entre Perú y Chile. Esta ubicación favorece sus efectos sobre la sierra sur y central, mientras que la sierra norte queda fuera de su principal área de influencia.

¿Cómo interactúa una DANA con El Niño costero?

Garay precisó que El Niño costero no determina la formación de una DANA. Sin embargo, sus efectos pueden intensificarse cuando ambos fenómenos coinciden.

El calentamiento del mar asociado a El Niño costero incrementa la evaporación y, como consecuencia, aumenta la humedad disponible en la atmósfera cercana al litoral.

Cuando una DANA se aproxima al continente, su dinámica puede transportar humedad hacia niveles medios de la atmósfera, aproximadamente entre los 4.000 y 5.000 metros de altura.

La combinación de estas condiciones facilita la condensación y puede favorecer una mayor presencia de lloviznas en la costa, así como nevadas en sectores de la sierra central y sur.

¿Por qué una DANA tiene menor impacto en la selva?

Según Garay, la explicación está relacionada con la altura a la que se desarrolla este sistema.

La DANA actúa principalmente en niveles altos de la atmósfera, aproximadamente entre los 5.000 y 15.000 metros, por lo que sus principales efectos se observan en la costa y la sierra.

Las condiciones meteorológicas de la selva peruana, en cambio, están determinadas en mayor medida por procesos que se producen en capas más bajas de la atmósfera.

DANA y Anticiclón del Pacífico Sur pueden coincidir

Una DANA también puede presentarse simultáneamente con el Anticiclón del Pacífico Sur, explicó el meteorólogo.

Cuando ambos sistemas coinciden, puede incrementarse la humedad disponible sobre la costa y favorecer una mayor ocurrencia de lloviznas, principalmente en los sectores central y sur del litoral peruano.

“El Anticiclón del Pacífico Sur inyecta también mayor humedad en la costa y tendríamos mayor ocurrencia de lloviznas”, sostuvo Garay.