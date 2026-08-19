Un adolescente fue encontrado inconsciente la noche del martes 18 de agosto en una vía pública de Sacsamarca, a pocos metros de la ribera del río Disparate.

El hallazgo estuvo a cargo de personal de Serenazgo, quienes al acercarse al menor comprobaron que no respondía a estímulos verbales y presentaba signos compatibles con una presunta intoxicación alcohólica. Además, los agentes observaron espuma en su boca, situación que representaba un riesgo debido a una posible obstrucción de las vías respiratorias.

Ante la gravedad de su estado, los serenos aplicaron los primeros auxilios y procedieron a trasladarlo de manera inmediata en una unidad móvil hacia el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia.

El adolescente ingresó por el área de Emergencia, donde quedó bajo evaluación y atención del personal médico. La intervención se produjo además en una zona cercana al río y durante la noche, por lo que la condición del menor representaba un riesgo adicional debido a las bajas temperaturas y la posibilidad de que pudiera caer al cauce.