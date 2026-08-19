Una mujer afectada por el sismo registrado el pasado 6 de agosto en el distrito de Colca, provincia de Huancayo, continúa recibiendo atención médica especializada gracias a la coordinación entre establecimientos y servicios de salud de Junín.

Se trata de Anita Lázaro Araujo (40), quien resultó herida luego de que una pared cayera sobre ella durante el movimiento sísmico. Inicialmente fue trasladada al Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención por las lesiones ocasionadas.

Posteriormente, durante una evaluación realizada por personal del SAMU Junín, se detectó que la paciente presentaba sangrado vaginal, por lo que fue referida al Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen para una evaluación especializada. Luego retornó al Hospital Carrión para continuar con su seguimiento médico, debido a las dificultades que presenta para movilizarse.

En el Hospital Carrión, especialistas del área de Traumatología y Ortopedia evaluaron a la paciente y descartaron inicialmente la presencia de fracturas óseas. Sin embargo, debido a las molestias que presenta, se solicitaron estudios adicionales para determinar si existen lesiones en los ligamentos de la rodilla o en la región lumbosacra.

El traumatólogo Samuel Curi Ramos señaló que Anita no presenta fracturas, pero deberá someterse a una resonancia magnética para descartar posibles desgarros o lesiones en la rodilla y la zona lumbosacra. El examen está previsto para esta noche, mientras que una radiografía de cadera fue programada para el 20 de agosto.

La atención de la paciente se desarrolla mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno Regional de Junín, DIRESA Junín, los hospitales Carrión y El Carmen, y el SAMU, con el objetivo de garantizar la continuidad de su atención tras la emergencia.

Por su parte, Ronald Carhuancho, esposo de Anita, agradeció el apoyo recibido y el seguimiento realizado por la Dirección Regional de Salud Junín durante la recuperación de su esposa.