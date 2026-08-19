La región Arequipa se encuentra entre las zonas del país con mayor exposición a dos fenómenos climáticos que vienen actuando de forma simultánea este año: las DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) y El Niño costero. Ambos, aunque de naturaleza distinta, pueden intensificar sus efectos cuando coinciden.

Según explicó David Garay, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a Agencia Andina, la intensidad de los efectos de una DANA podría situarse más al sur y las regiones más afectadas serían Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.

Debido a la reciente presencia en territorio peruano del DANA Aníbal, que propició la ocurrencia de precipitaciones y vientos de mayor intensidad de lo habitual para esta época del año, el especialista precisó que el fenómeno suele tener una corta duración de pocos días y en el transcurso de un año pueden manifestarse, en promedio, tres episodios.

El especialista sostuvo que la DANA es una burbuja de aire frío que viene desde el Pacífico central rumbo hacia el continente. Además, facilita que se registre humedad, cuyas consecuencias se manifiestan en precipitaciones sólidas como granizo, nieve y heladas en la sierra centro y sur principalmente.

AFECTACIÓN EN CULTIVOS

En paralelo, el calentamiento del mar asociado a El Niño costero viene generando condiciones cálidas que también repercuten en la agricultura del sur del país. Según Senamhi, en Arequipa y Tacna, se reporta incremento de humedad.

En los valles de Camaná, Majes y Tambo, en Arequipa, en los últimos días se generaron condiciones favorables para la aparición de enfermedades fungosas como botrytis en vid, antracnosis en palto y roya en ajo, además de favorecer plagas como el chinche en quinua. Mientras que en Tacna se detectó un porcentaje de floración 2026-2027 en el cultivo del olivo en el valle de La Yarada.