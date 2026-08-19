Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en la zona de Tarcayana, en el distrito de Huaynacotas, provincia de La Unión, donde el fuego avanza rápidamente desde aproximadamente las 4: 00 de la tarde, debido al viento y las difíciles condiciones del terreno.

El incendio se ubica en la parte alta del sector Huarango, frente al distrito de Alca. La presencia de pastizales y árboles, además de la ocurrencia de viento favorecen la propagación de las llamas por las laderas.

El anochecer complicó aún más las labores para controlar la emergencia. La accidentada geografía de la zona dificulta el acceso hasta el punto donde se concentra el fuego, por lo que las acciones para contenerlo se desarrollan en condiciones adversas.

Mientras tanto, una extensa humareda se desplaza por los alrededores y afecta a los pobladores de la zona, quienes permanecen expuestos al humo generado por la quema de la vegetación.

Hasta el momento, no se ha informado de personas heridas ni de viviendas afectadas. Las condiciones de viento y la oscuridad mantienen la preocupación entre los pobladores ante la posibilidad de que el fuego continúe avanzando durante la noche y afecte a algunas viviendas.