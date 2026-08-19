Germán Loero regresa a los escenarios después de 8 años alejado del teatro con “La Cabaña”, comedia de Sandy Rustin que se estrenará en las próximas semanas en el Teatro Marsano.

El montaje está dirigido por Rodrigo Falla Brousset, mientras que la producción general recae en Makhy Arana, quien ha trabajado durante años como productora de Gustavo Cattone.

Junto a Loero, el elenco está integrado por Joaquín De Orbegoso, Lilian Schiappa, Oscar Beltrán, Sandra Muente y Mane Acosta.