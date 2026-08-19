El Gobierno peruano coordina con diferentes agencias de Estados Unidos una hoja de ruta para recibir ayuda destinada a la prevención, mitigación y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño en el país, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El canciller explicó que representantes peruanos presentaron ante funcionarios estadounidenses un diagnóstico sobre los riesgos y necesidades del país durante una reunión desarrollada en Florida, en la que participaron el Comando Sur y otras agencias de Estados Unidos.

Según Espá, ambas partes coincidieron en la identificación de los principales riesgos asociados al evento climático, entre ellos posibles desbordes de ríos y activación de quebradas.

Ayuda de Estados Unidos llegaría antes de las lluvias

Espá señaló que el objetivo es modificar la dinámica aplicada en emergencias anteriores y gestionar la cooperación internacional antes de que comiencen las lluvias y se produzcan eventuales daños.

“Vamos a hacer una hoja de ruta para que toda la ayuda llegue en el momento preciso y no pedirla cuando ya haya ocurrido el desastre”, declaró el ministro.

De acuerdo con el canciller, durante las próximas semanas se avanzará en la coordinación con las agencias estadounidenses para establecer los recursos y mecanismos de cooperación.

La asistencia podría incluir equipamiento, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de capacidades, sobrevuelos y apoyo para la preparación y respuesta ante emergencias, según la información proporcionada por Espá.

Perú advierte posible confluencia de El Niño costero y global

El titular de Relaciones Exteriores sostuvo que existe la posibilidad de una confluencia entre El Niño costero y El Niño global, escenario ante el cual consideró necesario fortalecer las acciones preventivas.

Espá indicó que el propósito de la planificación es reducir los riesgos para la población y la infraestructura y evitar retrasos en la llegada de asistencia internacional.

El canciller también destacó la reunión sostenida en Florida con el Comando Sur de Estados Unidos y representantes de agencias estadounidenses, y señaló que la experiencia generó interés de otros países.

Buque hospital USNS Comfort llegaría al Perú en febrero

Durante la conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, anunció que está prevista la llegada del USNS Comfort, un buque hospital de la Armada estadounidense, en febrero.

Navarro vinculó el despliegue previsto con las acciones de preparación ante el periodo en el que se proyectan mayores efectos del fenómeno climático.

“Vamos a traer el USNS Comfort, que es un buque militar y hospital flotante que vendrá al Perú en el mes de febrero”, declaró el diplomático.

El embajador calificó además de histórica la reunión desarrollada entre representantes del Perú, el Comando Sur y las agencias estadounidenses involucradas en las coordinaciones.

Delegación viajará a Piura ante riesgos por El Niño

Navarro adelantó también que una delegación viajará a Piura, región considerada entre las zonas que podrían enfrentar mayores impactos ante un escenario de lluvias intensas.

El desplazamiento forma parte de las acciones anticipadas de coordinación para determinar las necesidades locales y preparar una eventual respuesta.

La hoja de ruta anunciada por ambos países deberá precisar en las siguientes semanas el tipo de equipamiento y asistencia que Estados Unidos proporcionará al Perú, así como el cronograma para su llegada.