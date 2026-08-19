El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, respaldó la designación de la diputada Catherin Palomino como presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos surgidos por el funcionamiento de un taller textil de su propiedad en Huancavelica.

Durante una entrevista con Canal N, Quito defendió la capacidad de Palomino para asumir la conducción de una comisión parlamentaria, al igual que sus colegas elegidos para el periodo 2026-2031.

“A mí no me ha generado ninguna controversia sino me parece que primero lo que tenemos que ver claramente que los 130 diputados como los 60 senadores estamos en el uso de nuestras facultades”, manifestó.

“El pueblo nos ha otorgado llegar a este recinto del Palacio Legislativo y podemos asumir las funciones en cada una de las comisiones y también asumiendo las presidencias y más aún que la diputada Catherine Palomino también es abogada”, resaltó.

De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, el taller textil de la diputada de Juntos por el Perú no tendría licencia ni permisos de funcionamiento, además de presentar presuntas deficiencias en materia de seguridad ante una eventual emergencia. Al ser consultado sobre el tema, Quito indicó que desconoce si la legisladora ya inició las gestiones para regularizar el establecimiento.

Quito sostuvo que la informalidad es una problemática extendida en el país y señaló que muchos emprendimientos aún operan sin formalizarse. En ese sentido, planteó que el Estado debe atender las causas estructurales de esta situación, entre ellas, las trabas burocráticas que dificultan la regularización de los pequeños negocios.

Cuestionada Catherine Palomino lidera Justicia

La cuestionada diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú (JP), fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La acompañarán en la mesa directiva el diputado Edgar Gonzales, del Partido del Buen Gobierno (PBG), como vicepresidente, e Indira Huilca, de Ahora Nación (AN), como secretaria.

La elección de Palomino ocurre en medio de cuestionamientos por su vinculación con el expresidente Pedro Castillo, a quien ha visitado múltiples veces en el penal de Barbadillo y presuntos mensajes amenazantes a familiares del exmandatario.

Además, el último domingo, Cuarto Poder reveló que la diputada tiene un negocio textil que opera sin licencia en Huancavelica.

Tras conocerse la decisión, el vocero de JP, Marcos Zunini, fue consultado por el tema, pero se negó tajantemente a declarar a la prensa.

La diputada Cecilia Chacón afirmó que esa decisión fue exclusiva de JP pero advirtió un cisma. “Tengo entendido que hay muchos dentro de la bancada de JP que están en desacuerdo y, por lo que me han dicho, no se les ha consultado”, aseveró.

Diego Bazán, también diputado, advirtió un conflicto de intereses. “El proceso de Pedro Castillo es un proceso más que político, es un proceso penal; entonces va a haber ahí ciertas ventajas e incluso, diría yo, un conflicto de interés”, sostuvo.

Más

La Cámara de Diputados también eligió a los presidentes de otras cuatro comisiones.

En Acusaciones Constitucionales, Daniel Varas (JP) asumió la presidencia. Defensa Nacional será dirigida por Gustavo Segura (RP), Eduardo Castillo (FP) liderará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y José Palma (FP) estará al frente de Producción, Comercio Exterior y Turismo.