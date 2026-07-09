La presidenta electa, Keiko Fujimori, participó en una jornada de prevención junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y aseveró que varias regiones del norte del país, llegan con retraso a los trabajos preventivos, de cara al Fenómeno El Niño.

En la actividad aseguró que su gobierno tendrá como prioridad desde el inicio las acciones de prevención. En ese sentido, refirió que su equipo viene elaborando un inventario de la maquinaria disponible en todo el país para atender la emergencia, el cual estará listo antes del inicio de su gestión a fin de ejecutar las acciones de respuesta desde este 28 de julio.

“Vamos a tomar una serie de medidas desde el primer día. Q uiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás ”, afirmó.

Llamado a sector privado

Asimismo, Keiko Fujimori instó al sector privado a participar en las labores de prevención y mitigación de los efectos que podría generar el Fenómeno El Niño. “Hacemos también una convocatoria al sector privado para que ellos colaboren frente al Fenómeno El Niño” , dijo.

Indicó que una de las primeras acciones será identificar toda la maquinaria operativa perteneciente a gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades del Estado, pues refirió que durante un diagnóstico se detectó que parte del equipamiento permanece inoperativo.

“Estamos haciendo un inventario de todas las maquinarias disponibles que hay en nuestro país. Sabemos que hay maquinarias en los gobiernos regionales. En algunos casos están abandonadas y no se usan por falta de mantenimiento y, en la gran mayoría, por falta de combustibles y presupuesto para contratar operarios”, precisó.

Julio Velarde

La presidenta electa contó que en la reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se informó sobre un panorama favorable sobre las perspectivas económicas del país, aunque el principal riesgo sigue siendo el impacto del fenómeno climático.

“Julio Velarde fue muy claro en señalar que todas las cifras, las estadísticas y las proyecciones son muy positivas y optimistas para el Perú. Lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño”, incidió al precisar que los efectos no solo alcanzarían a la costa norte, sino también a la sierra.

Ante ello, pidió replicar las acciones ejecutadas por la comuna de Lima en otras regiones del país.