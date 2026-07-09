El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que las acciones de prevención ejecutadas por la comuna permitirán afrontar en mejores condiciones un eventual Fenómeno El Niño, ya que la capital cuenta hoy con mayor capacidad operativa para responder ante una emergencia de esa naturaleza.

Como se sabe, el burgomaestre participó en una jornada de prevención junto a la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien aseveró que varias regiones del norte del país, llegan con retraso a los trabajos preventivos, de cara al Fenómeno El Niño. “Quiero señalar además que muchas de las regiones del norte ya estamos tarde. Esos trabajos se debieron hacer muchos meses atrás”, dijo la lideresa de Fuerza Popular.

Tras ello, Renzo Reggiardo defendió las obras realizadas en la capital a fin de disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones.

“Yo he venido anunciando que la labor de prevención que se viene realizando, no de ahora, sino desde hace varios meses y años inclusive, g arantiza que no tengamos mayores riesgos en los próximos meses, incluso ante la eventualidad de tener un Niño algo severo ”, indicó.

Adquisición de maquinarias

Además, el burgomaestre consideró fundamental la adquisición de maquinarias para atender emergencias, debido a que la Municipalidad de Lima no contaba con equipos propios para este tipo de intervenciones. “ Desde que compramos 52 máquinas, que no teníamos ni una sola, hoy tenemos capacidad operativa para responder ante una situación de emergencia”, aseguró aunque reconoció que ningún trabajo preventivo puede eliminar por completo los efectos de un evento climático extremo.

Reggiardo dijo estar dispuesto a trabajar de manera coordinada con el gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño en las regiones más vulnerables.

“Estamos con toda la disposición para colaborar con el gobierno central por esta buena experiencia que hemos tenido en Lima Metropolitana y trasladarla al norte y a los lugares que el gobierno considere necesarios”, dijo.