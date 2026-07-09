Este jueves 9 de julio, el gobierno del presidente José María Balcázar nombró al congresista Flavio Cruz como nuevo ministro de Trabajo.

El nombramiento se da tras la renuncia de Freddy Solano González al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ante los cuestionamientos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

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