El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González, enfrenta una denuncia por el presunto uso de un certificado laboral falso que habría sido utilizado para acceder a diversos cargos en la administración pública. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el documento cuestionado también formó parte del expediente con el que acreditó experiencia profesional para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

La constancia tiene fecha del 30 de noviembre de 2017 y señala que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier Service JCU S.R.L. entre el 12 de septiembre de 2016 y el 16 de noviembre de 2017. Según la denuncia, ese certificado habría sido presentado para sustentar la experiencia exigida en al menos seis designaciones dentro del Estado.

Fuente: Cuarto Poder.

Documento era clave para cumplir los requisitos

La experiencia consignada en ese certificado permitió acreditar parte del perfil requerido para dirigir la Sunafil. Ese cargo exige diez años de experiencia profesional, cinco años de labores en el sector público y cinco años en puestos de jefatura.

Especialistas en contratación pública consultados en el reportaje sostienen que, sin la experiencia consignada en ese documento, el funcionario no habría cumplido los requisitos mínimos establecidos para ocupar ese puesto.

En junio de 2024, la empresa mencionada en el certificado informó al Ministerio de Trabajo que el documento no era auténtico. Su gerente general, Carlos Ubillus Urbina, sostuvo que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados, precisó que la razón social consignada era incorrecta y afirmó que Freddy Solano nunca trabajó para esa compañía.

La defensa del ministro rechazó las acusaciones y aseguró que Solano sí prestó servicios para esa empresa en Trujillo. Además, sostuvo que será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado durante la investigación.

Caso fue archivado por prescripción

El 25 de junio de 2026, el secretario general del Ministerio de Trabajo emitió un informe en el que declaró prescrita la potestad disciplinaria de la entidad. Como consecuencia de esa decisión, el procedimiento administrativo fue archivado al considerar que habían vencido los plazos establecidos por la normativa.

Antes de asumir el Ministerio de Trabajo, Solano ocupó cargos en el Ministerio de Educación, el programa Contigo, Corpac y Promperú. De acuerdo con el reportaje, esas designaciones estuvieron acompañadas de remuneraciones mensuales que fluctuaban entre los 15 mil y los 19 mil soles.