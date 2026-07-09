A 87 días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado para aclarar su situación presupuestal y desmentir que cuente con recursos suficientes para garantizar el proceso.

El organismo precisó que el saldo de S/ 812.9 millones pendientes de ejecución mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se encuentra disponible para atender las necesidades del próximo proceso electoral.

De ese monto, más de 430 millones de soles corresponden a contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial cuyos pagos están en proceso, más de 50 millones a contratos en formalización, y alrededor de 330 millones a contrataciones indispensables para las elecciones subnacionales, como el despliegue y repliegue de material electoral y la logística informática.

La institución subrayó que un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no implica que existan recursos libres, pues los montos comprometidos tienen destino específico y no pueden redirigirse.

El déficit de financiamiento de la ONPE asciende actualmente a S/ 433.21 millones. Entre las actividades que permanecen sin financiamiento figuran la contratación del personal de campo, la capacitación de actores electorales, la producción y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada, el traslado del material desde las sedes de las ODPE hacia los locales de votación, y la compensación económica a los miembros de mesa.