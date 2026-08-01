El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel (Pisco), Jonh Román Hernández, anunció en declaraciones a Diario Correo el cierre temporal de la Loza Deportiva San Miguel, tras constatar una serie de deficiencias que representan un riesgo para la integridad de niños, jóvenes y adultos que utilizan diariamente este recinto deportivo.

La autoridad edil precisó que la medida busca prevenir accidentes mientras se ejecutan las acciones necesarias para recuperar las condiciones de seguridad del establecimiento. “No podemos permitir que nuestros niños y jóvenes practiquen deporte en un lugar que pone en riesgo sus vidas. Primero está la seguridad de la población”, manifestó.

Verificación en campo

Durante una inspección realizada la mañana de este viernes, el burgomaestre verificó que los servicios higiénicos se encuentran en pésimas condiciones, los arcos presentan estructuras metálicas deterioradas con fierros expuestos y riesgo de colapso, el sistema de desagüe permanece colapsado y los portones registran chapas averiadas, entre otras observaciones que motivaron la clausura temporal del complejo deportivo.

Aseguró que ya se vienen realizando las coordinaciones con las áreas administrativas para ejecutar los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que permitan reabrir el recinto en óptimas condiciones y con las garantías necesarias para los deportistas.

Finalmente, la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel solicitó la comprensión de la población por las restricciones temporales en el uso de la loza deportiva, reiterando que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad.

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