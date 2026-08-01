Detrás del ataque armado, en agravio de una pareja de septuagenarios, ocurrido en la carretera al distrito de Sunampe están los integrantes de una banda criminal dedicada al marcaje. Al menos dos sujetos dejaron ver sus características al momento de perpetrar el asalto y robo a mano armada de 17 mil soles, que las víctimas portaban producto del bingo realizado por la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Asalto a mano armada

Los agraviados tras salir de la actividad se desplazaron en auto con dirección a su vivienda. El trayecto era el mismo por el que siempre transitan, solo que esta vez eran seguidos por un vehículo de color blanco, en el que estaban los asaltantes. La pareja siguió el recorrido sin advertir nada sospechoso hasta que, repentinamente, la unidad que venía detrás avanza y se detiene en plena pista para evitar que las víctimas escapen.

El anciano que venía conduciendo para no causar un accidente decide frenar y al hacerlo es rodeado por dos sujetos. Los facinerosos se colocan por el lado del conductor y el otro va por el copiloto, golpeando las ventanas para exigir que los ocupantes abran las puertas. Fueron pocos segundos, pero para los agraviados era una eternidad estar bajo el acecho de los criminales que venían por el botín: los 17 mil soles.

Los facinerosos contaban con arma de fuego, amenazaron con disparar a la pareja para obligarlos a entregar el dinero. Sin presencia policial ni de serenazgo y al no aparecer nadie que pueda salvarlos, pese a la transitada vía, los septuagenarios feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, no tuvieron más opción que dejar a los bandidos apoderarse del efectivo y otras especies de valor.

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