En el marco de las fiestas de Arequipa, este sábado 1 de agosto, miles de personas llegaron hasta la avenida Independencia, en el Cercado de la Ciudad Blanca, para apreciar las danzas de las ocho provincias.

Con el pasacalle regional “Cantemos y bailemos por Nuestra Arequipa 2026″, los danzarines dan todo de sí para mostrar su cultura y también quedar entre los primeros lugares.

El pasacalle contó con delegaciones de Alca, Huaynacotas, Puyca, Quechualla, Tauria y Tomepampa, de La Unión; Caravelí estará presente con Chala, Lomas y Yauca; mientras que Condesuyos llega con Chuquibamba, Cayarani, Río Grande y Yanaquihua. Castilla cuenta con Aplao, Andagua, Ayo, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Uraca y Viraco.

Caylloma con Cabanaconde, Caylloma, Huambo, Ichupampa, Lluta, Maca y Madrigal. Camaná con Nicolás de Piérola, Quilca, Quimper y Samuel Pastor; Islay con Mollendo, Cocachacra, Islay-Matarani y Mejía; y Arequipa estará representada por Chiguata, Pocsi, San Juan de Tarucani y Selva Alegre.

Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Coloridas danzas en el Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Fiesta y color se vive en el Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Emoción de danzarines en el Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Huaynacotas en el Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Huaynacotas en el Pasacalle Regional "Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2026". (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)