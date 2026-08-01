El Gobierno Regional de La Libertad entregó hoy seis ambulancias a centros de salud de las provincias de Trujillo y Ascope, con las que se podrán seguir salvando vidas o estabilizar a pacientes críticos y derivarlos a hospitales para su adecuada atención.

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La ceremonia se realizó en el Hospital Regional Docente y lo presidió la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, quien estuvo acompañada del gerente general regional, Rogger Ruiz Díaz, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, el director de la Red de Salud de Trujillo, Julio Contreras Quipán, el director del Hospital Regional, Augusto Salazar Tantaleán, etc.

Distribución

La máxima representante del GORE señaló que estas nuevas ambulancias pertenecen a un grupo de 38 vehículos que el MINSA se comprometió a adquirir para la región y entrega de forma periódica. Estas seis se distribuirán de la siguiente manera: C.S. Huanchaco, C.S El Bosque, ambas en Trujillo; y los C.S. Santa Rosa de Cartavio, Santiago de Cao, Chicama y Casa Grande, en Ascope.

“Nuestra gestión está dejando un valla alta en la adquisición de ambulancias. Tenemos ya 150 distribuidas en los establecimientos de salud de la región. Y está en proceso la compra de otras 51 ambulancias, lo que quiere decir que cerraremos el año habiendo renovado más de 200 ambulancias. Aquí trabajamos por la población que más necesita”, señaló.

Llegarán dos ambulancias más

Vale mencionar que todavía hay otras dos ambulancias más que el MINSA enviará una vez que regularice toda su documentación respecto a la placa y el SOAT. Esas están destinadas a los C.S de Wichanzao y Simbal, en la provincia de Trujillo.

Cada una de las unidades viene completamente equipada, con capacidad de estabilizar a los pacientes con riesgo severo. Detalló que está en proceso la convocatoria CAS para contratar a más de 2,100 profesionales y técnicos de la salud. Además, la brecha de equipamiento en salud se ha ido cerrando con la compra de tomógrafos, resonador magnético, ecógrafos, telemedicina, entre otros.

“Hoy estamos salvando vidas gracias a toda la inversión que enfocamos en salud”, mencionó.Mencionó que solo el Hospital Regional ha recibido mejoras por más de 60 millones de soles, mejorando su área de emergencia pediátrica, el servicio de lavandería, su tomógrafo, equipamiento médico por más de 33 millones de soles, y está en camino un nuevo proceso de equipamiento por 17 millones de soles a través de Obras por Impuestos. Aparte, en unos días se dará la buena pro para el mantenimiento de la UPS de Medicina de Rehabilitación.