Una persona que se desplazaba desde la Plaza de Armas de Chincha hasta la av. Víctor Andrés Belaunde de Pueblo Nuevo fue víctima de asalto y robo a mano armada. Por la modalidad se presume que en el atraco participaron los integrantes de una banda dedicada al marcaje, quienes habían seguido los movimientos del hombre para apoderarse de los 150 mil soles que acababa de retirar de una conocida entidad bancaria.

Grave delito

El agraviado de identidad reservada acudió al banco, ubicado en la av. Óscar R. Benavides a pocos metros de la sede policial, en Chincha Alta y tras realizar el retiro de la fuerte suma de dinero aborda una camioneta de color negra con la intención de trasladarse hasta una notaria de Pueblo Nuevo. Los asaltantes, al parecer, tenían conocimiento de la transacción y en motocicleta comenzaron a seguirlo.

La víctima no había notado que dos sujetos en el vehículo menor, modelo chacarero, venían monitoreando sus movimientos. Estos esperaron que ingrese a Pueblo Nuevo por la avenida también conocida como La Principal y a pocos metros de la notaria lo interceptan. Los facinerosos contaban con arma de fuego, amedrantan al hombre para quitarle el dinero y darse a la fuga. Al parecer, el hecho delictivo fue cometido por los “marcas”.

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