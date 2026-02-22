En la calle Antiguo Mercado, en Chincha Alta, una mujer que había retirado dinero de una conocida entidad bancaria fue atacada por los integrantes de una banda delictiva que actúan mediante el marcaje. Tras el hecho criminal, uno de los asaltantes recibió una herida de bala en la cabeza. Según las investigaciones preliminares una persona no identificada que pasaba por el sector realizó el disparo para frustrar el escape del asaltante.

Hampón herido

Ayer al promediar las 12:30 horas, la agraviada: una empresaria del rubro de alimentos, al llegar a la espalda del Mercado Modelo es interceptada por los facinerosos. Estos que conocían su movimiento bancario, realizado minutos antes, amenazaron con arma de fuego para apoderarse del botín. Pero, el dinero no habría sido suficiente y uno de los pillos regresó con la mujer para quitarle más pertenencias.

En esas circunstancias, un hombre que pasaba en su vehículo se percató del hecho delictivo y disparo contra el sujeto, quien fue herido en la cabeza. En el acto sus compinches escaparon dejándolo abandonado. “Ayúdenme” gritaba el sospechoso, que al llegar la policía fue conducido al hospital San José de Chincha. El coronel Pedro Porras Cuba mencionó que se activó el plan Cerco en la ciudad y carretera para ubicar a la banda que se desplaza en una camioneta Suv color blanca.

