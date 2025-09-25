Los sujetos que tendrían participación en el asalto y robo a mano armada, mediante la modalidad del marcaje, en agravio de una estudiante universitaria, fueron enviados al establecimiento penitenciario de Chincha. Se tratan de los integrantes de la banda criminal denominada “Los marcas de Chincha”, a quienes se le impuso la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo de 15 meses.

Herida de bala

La víctima, una joven de 19 años, el pasado 1 de setiembre, de una conocida entidad bancaria, ubicada en la primera cuadra de la av. Óscar R. Benavides, retiró una considerable suma de dinero para pagar la mensualidad de su institución y comprarse una laptop para sus estudios. En esas circunstancias fue marcada y al llegar a su domicilio es interceptada por los facinerosos, que le disparan en el abdomen para quedarse con el botín.

Las investigaciones de la policía permitieron la captura de Kiara Pazsoldan y Jonatan Aguirre, detenidos en la intersección de la calle Razuri con Italia, el mismo día del hecho delictivo. Luego, fueron atrapados los demás sujetos que estarían involucrados en el marcaje y robo. Los cuatro con las investigaciones realizadas por la policía y fiscalía pasaron al Poder Judicial. En la audiencia de prisión preventiva, el magistrado resolvió imponer esta medida coercitiva para todos los involucrados.

