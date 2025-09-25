Los sujetos que tendrían participación en el asalto y robo a mano armada, mediante la , en agravio de una estudiante universitaria, fueron enviados al establecimiento penitenciario de Chincha. Se tratan de los integrantes de la banda criminal denominada “Los marcas de Chincha”, a quienes se le impuso la de prisión preventiva por el plazo de 15 meses.

Herida de bala

La víctima, una joven de 19 años, el pasado 1 de setiembre, de una conocida entidad bancaria, ubicada en la primera cuadra de la av. Óscar R. Benavides, retiró una considerable suma de dinero para pagar la mensualidad de su institución y comprarse una laptop para sus estudios. En esas circunstancias fue marcada y al llegar a su domicilio es interceptada por los facinerosos, que le disparan en el abdomen para quedarse con el botín.

Las investigaciones de la policía permitieron la captura de Kiara Pazsoldan y Jonatan Aguirre, detenidos en la intersección de la calle Razuri con Italia, el mismo día del hecho delictivo. Luego, fueron atrapados los demás sujetos que estarían involucrados en el marcaje y robo. Los cuatro con las investigaciones realizadas por la policía y fiscalía pasaron al Poder Judicial. En la audiencia de prisión preventiva, el magistrado resolvió imponer esta medida coercitiva para todos los involucrados.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS