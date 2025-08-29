Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Tenebrosos de Chincha” fueron capturados por la Policía Nacional la tarde del lunes 26 de agosto en el jirón Cañete, en el distrito de Pueblo Nuevo. Los detenidos fueron identificados como Maycol Yoel Quispe Ascona (21), alias “Maycol”, y Adrián Erube Hernández Villoslada (20), alias “Chinaco”.

Grave delito

Ambos se desplazaban en una mototaxi de color rojo, placa 2417-5Y, que habría sido utilizada como medio para cometer asaltos. Durante la intervención, los agentes hallaron en su poder una pistola abastecida con municiones, con la cual amenazaban a sus víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos habrían participado en el asalto y robo de una moto lineal de placa 0933-AY, ocurrido la noche anterior en la avenida América, en Chincha Alta. La víctima del robo fue un joven estudiante de 20 años.

La Policía logró recuperar la motocicleta sustraída, la cual iba a ser presuntamente desmantelada para la venta de autopartes. Se indicó que los sujetos operaban bajo la modalidad del “raqueteo”, interceptando a víctimas para robar sus vehículos y pertenencias.

Tanto Quispe Ascona como Hernández Villoslada registran antecedentes penales por robo agravado y habrían estado recluidos previamente en un establecimiento penitenciario.

