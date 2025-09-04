En un operativo ejecutado por efectivos de la División Policial de Chincha, perteneciente a la Región Policial Ica, se logró la captura de tres presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Marcas de Chincha”. Los sujetos detenidos fueron identificados como José María Arriola Misael (22), alias “Jota”; Luis Arturo Paz Soldán Saravia (22), alias “Perico”; y Roberto Valentino Marcos Canelo (18), alias “Fideo”.

Le dispararon a mujer

Durante la intervención, realizada el pasado 2 de septiembre a las 6:00 de la tarde, los agentes incautaron una mototaxi con placa 6639-CD, una motocicleta lineal con placa Y2834, tres teléfonos celulares y un arma de fuego marca CZ, modelo 83, con número de serie A113993. El arma se encontraba abastecida con una cacerina y diez municiones. Además, se decomisaron 172 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), lo que evidencia una presunta vinculación con actividades de micro comercialización de drogas.

El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, informó en conferencia de prensa que los detenidos son investigados por diversos delitos, entre ellos robo agravado con lesiones por proyectil de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

Según las investigaciones preliminares, los presuntos delincuentes estarían involucrados en el asalto a una ciudadana, ocurrido poco después de que la víctima retirara 12,500 soles de una agencia bancaria en Chincha. Durante el ataque, Fernández Huamán resultó herida por el impacto de un proyectil de arma de fuego, lo que agrava la situación legal de los detenidos.

La Policía Nacional del Perú ha anunciado que los intervenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

