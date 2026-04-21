A solo ocho meses de que expire el mandato del actual consejo municipal, el sentimiento en las calles de Independencia es de una decepción. Lo que inició como una gestión cargada de promesas de “modernización deportiva”, hoy se desvanece entre el óxido y el olvido.

En diálogo con la prensa, el ciudadano Mario Rengifo Gavilano, presidente del colectivo Acción por Independencia, manifestó que la comunidad atlética vive estos últimos 240 días de gestión no con esperanza, sino como la cuenta regresiva para cerrar uno de los capítulos más grises en la historia del distrito.

Losas abandonadas

Para Rengifo Gavilano, esta falta de gestión ha privado a Independencia de continuar siendo base de grandes futbolistas de gran magnitud, e incluso obligando a los clubes locales a buscar refugio en distritos vecinos.

“Es una irresponsabilidad ignorar que cada campo abandonado es un espacio ganado por el sedentarismo y la delincuencia; una factura que nuestra juventud pagará mucho después de que el alcalde deje el cargo”, advirtió el presidente del colectivo Acción por Independencia.

La crisis se agudiza en los centros poblados, donde la indignación se transforma en peligro físico. El dirigente señaló que en el C.P. Toscania, el campo deportivo es hoy una trampa de agujeros y redes rotas que atenta contra la integridad de los niños y ciudadanía.

Las porterías oxidadas son el monumento a la desidia de las autoridades que no ha sido capaz de ejecutar ni el más mínimo mantenimiento. Los deportistas de la zona denuncian que jugar allí es un acto de heroísmo, mientras el consejo edil parece más preocupado por cerrar su gestión con balances burocráticos que por rescatar la infraestructura deportiva básica de los sectores más vulnerables.

El escenario se repite con la misma crudeza en el C.P. José Olaya, donde el abandono del cerco perimétrico y el deterioro del campo han alcanzado niveles críticos. Mario Rengifo lamentó que los jóvenes, que deberían encontrar salud y disciplina en estos espacios, hoy solo hallen escombros y oscuridad.

“La indiferencia de las autoridades hacia estos sectores periféricos confirma que se gobernó de espaldas a los centros poblados”, afirmó, subrayando que la infraestructura actual está tan deteriorada que requerirá años de inversión para recuperarse de la inercia y el daño causado por la presente administración.

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