La presidenta Keiko Fujimori prosiguió su jornada de trabajo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) con una visita a la base contraterrorista Valle Esmeralda, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en Junín.

Durante la actividad, inspeccionó las labores que desarrollan las fuerzas del orden en esa zona del país.

En su mensaje dirigido a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la mandataria expresó su respaldo a ambas instituciones y resaltó su participación en la pacificación del país frente a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA.

“Hoy los retos que el Perú necesita son distintos; seguimos teniendo el problema del narcotráfico, que vamos a seguir enfrentando y combatiendo; tenemos al crimen organizado, que está haciendo que la población viva con miedo; la minería ilegal, a la que tenemos que hacer retroceder; y por eso los convoco, como lo he hecho en el mensaje a la nación, a trabajar juntos”, sostuvo.

Durante la visita, Keiko Fujimori también reconoció la labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al recordar la evacuación de emergencia de una mujer que había dado a luz.