El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), informó la activación de los protocolos de vigilancia y monitoreo tras el registro de la muerte inusual de lobos marinos en las Islas Chincha y en la Isla San Gallán, dentro de las áreas naturales protegidas de la región Ica. Precisó que personal especializado ya realiza labores de verificación y evaluación en campo para determinar las causas de estos eventos, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud.

Alerta en áreas naturales

“Se han activado los protocolos de vigilancia y monitoreo ante el registro de muertes inusuales de lobos marinos en las Islas Chincha, ubicada en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras; y en la Isla San Gallán, perteneciente a la Reserva Nacional de Paracas, en la región Ica. Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos enfermos o muertos que puedan encontrarse en playas o zonas costeras”, señala el comunicado del MINAM.

La alerta emitida por el Gobierno coincide con los reiterados pronunciamientos de la ONG Acorema, que desde hace varios días viene advirtiendo sobre esta grave problemática en el litoral de Pisco. El biólogo Julio Reyes, alertó que las muertes no solo afectan a los lobos marinos, sino también a pingüinos, aves guaneras y otras especies que dependen de los recursos marinos para su alimentación. La organización incluso emitió un informe y un pronunciamiento público solicitando una investigación urgente para determinar el origen de esta situación y adoptar medidas inmediatas para proteger la biodiversidad marina.

El mes pasado, se encontró un total de 14 aves muertas: seis pelícanos, cinco guanayes y tres pingüinos de Humboldt. Además, observó al menos dos pelícanos con signos evidentes de debilidad en las inmediaciones de los humedales de San Andrés, uno de ellos permaneciendo inmóvil cerca del muelle, una conducta considerada inusual para la especie y que podría reflejar un estado crítico de salud.

Según se explicó, no se ha detectado la presencia del virus de la gripe aviar en los ejemplares analizados, descartándose por el momento un brote epidemiológico. Ante ello, una de las principales hipótesis apunta a la escasez de alimento como consecuencia de modificaciones en las condiciones del mar, fenómeno que suele afectar la disponibilidad de peces de los que dependen estas aves para sobrevivir. Se recordó que los eventos asociados al Fenómeno El Niño suelen generar el desplazamiento de cardúmenes hacia aguas más profundas o alejadas de la costa, reduciendo las posibilidades de alimentación para especies emblemáticas como los pelícanos, guanayes y pingüinos de Humboldt.

Frente a este panorama, el especialista hizo un llamado a las autoridades ambientales, entidades científicas y organismos de fiscalización para intensificar el monitoreo de la fauna marina en la provincia de Pisco. También exhortó a la población a reportar cualquier hallazgo de aves enfermas o muertas, ya que estos eventos podrían constituir indicadores tempranos de cambios climáticos más severos que afectarían no solo a la biodiversidad marina.

EL DATO: El caso ha generado preocupación entre especialistas, pescadores y organizaciones ambientalistas debido a que la mortandad de fauna marina podría representar un serio impacto sobre el ecosistema marino de la costa pisqueña. Mientras avanzan las investigaciones para identificar las causas de estos hechos.

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