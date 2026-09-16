Un hombre de 38 años fue alcanzado por una bala mientras esperaba recoger su cena en los exteriores de un local de comida rápida ubicado en Ventanilla Alta. El ataque ocurrió cerca de las 10:15 p.m. del martes 15 de septiembre, frente al colegio Fe y Alegría.

Según los testigos, tres sujetos bajaron de una mototaxi a una cuadra del establecimiento y se dirigieron hacia un grupo de hombres que se encontraba reunido frente a una vivienda donde funciona un negocio de comida rápida que ofrece salchipapas, arroz chaufa y parrillas.

Los testigos indicaron que los jóvenes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató la balacera. Los tres sujetos habrían disparado contra el grupo, cuyos integrantes huyeron del lugar al advertir el ataque. Sin embargo, uno de los proyectiles alcanzó a un hombre que se encontraba cerca, a la espera de recoger su pedido.

De acuerdo con Exitosa, la víctima fue identificada como Antony Esteban Calderón, de 38 años, vecino de la zona. Según se informó, el hombre había pedido su cena previamente a través de su celular y llegó al establecimiento solo para recogerla. Sin embargo, quedó en medio del ataque armado y recibió un impacto de bala.

Tras recibir el impacto de bala, Calderón fue auxiliado por algunos comensales que se encontraban en el establecimiento. Debido a que sus familiares viven cerca del lugar, acudieron rápidamente y lo trasladaron en una mototaxi al Hospital de Ventanilla, donde recibió atención médica. No se reportaron otras personas heridas durante la balacera.

Los vecinos aseguraron haber escuchado al menos ocho disparos durante el ataque. Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar hallaron un solo casquillo en la escena. Asimismo, constataron que dos vehículos estacionados en los exteriores del establecimiento fueron alcanzados por los proyectiles.

Uno de los autos afectados, de color negro, sufrió la rotura de una de sus lunas. El segundo vehículo, de color plomo, terminó con dos impactos de bala en la parte delantera. La Policía registró los daños como parte de las investigaciones para esclarecer el ataque.

“Yo creo que fue una bala perdida. El joven sólo estaba esperando su parrilla porque vive por aquí. Vino a recoger su pedido y le cae la bala”, señaló una vecina que presenció lo ocurrido a dicho medio.

La Policía acudió al lugar, acordonó la zona y recogió las evidencias necesarias para iniciar las investigaciones. Las primeras diligencias apuntan a que el ataque habría tenido como objetivo al grupo de hombres que se encontraba reunido frente al establecimiento. Los agentes continúan con las pesquisas para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

🔴🔵 Ventanilla: Hombre queda herido durante balacera mientras esperaba su parrilla



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