Octubre también es una oportunidad para reencontrarse con algunos de los sabores más representativos de la gastronomía peruana. En el marco del Mes Criollo, La Isla Escondida presenta una selección que reúne recetas tradicionales y mantiene, al mismo tiempo, la identidad marina que caracteriza su carta.

La propuesta incluye platos reconocidos de diferentes expresiones de la cocina nacional, desde cabrito a la norteña y arroz con pato hasta ají de gallina y lomo saltado.

Cabrito, arroz con pato y ají de gallina por el Mes Criollo

Entre las alternativas figura el cabrito a la norteña, una preparación vinculada a la tradición gastronómica del norte peruano, así como el arroz con pato, otro de los clásicos incluidos en la selección especial.

También se ofrece ají de gallina, caracterizado por su textura cremosa. La carta se completa con lomo saltado, pollo saltado, sopa criolla y causa de pollo.

Para el postre, la propuesta incorpora picarones acompañados de miel, una preparación tradicional que mantiene presencia dentro de la repostería peruana.

Una carta que combina cocina criolla y sabores marinos

La selección por el Mes Criollo se integra a la oferta habitual de pescados y mariscos de La Isla Escondida. De esta manera, el restaurante plantea durante octubre un recorrido que combina dos vertientes de la gastronomía nacional: la cocina marina y la criolla.

La propuesta está orientada a almuerzos familiares, reuniones y encuentros alrededor de platos que forman parte de la tradición culinaria del país.

La Isla Escondida cuenta con más de tres décadas de trayectoria y señala que mantiene la esencia de su propuesta gastronómica desde 1994.

¿Dónde queda La Isla Escondida y cuál es su horario?

El restaurante atiende de lunes a domingo, de 10:30 a. m. a 5:30 p. m., y dispone de dos locales en Lima.

Una de sus sedes se encuentra en avenida Marie Curie 108, Surquillo, mientras que el segundo establecimiento está ubicado en avenida Javier Prado Este 5370, La Molina.

Durante octubre, ambos espacios ofrecen la posibilidad de reencontrarse con preparaciones criollas como el cabrito, arroz con pato, ají de gallina y picarones, junto con la propuesta marina habitual del restaurante.