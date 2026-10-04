La barra de REIWA Izakaya Barranco incorpora una propuesta de coctelería de autor inspirada en ingredientes, frutas e infusiones vinculadas a Asia, como complemento de su oferta de cocina japonesa tradicional y nikkei. El restaurante se encuentra en la avenida Miguel Grau 902, en Barranco.

La carta reúne siete cócteles de la casa elaborados con ingredientes como sake, gin, whisky, umeshu, lychee, fresa y camu camu. Entre las opciones figuran Bonsai Gin, Rising Sun, Sakura Sunset, Kyoto Garden, Tokyo Drift, Sake Amaretto Sour y Nigori Apple Sour.

Sake, whisky y frutas en siete cócteles de la casa

La propuesta busca trasladar a la barra algunos de los sabores asociados a la gastronomía asiática. Para ello combina destilados tradicionales con ingredientes frutales y preparaciones presentes en la carta del restaurante.

Además de los siete cócteles, el establecimiento ofrece diferentes variedades de sake, disponibles por copa o botella, así como cerveza artesanal japonesa de kion y otros destilados.

La carta de bebidas acompaña la propuesta gastronómica del restaurante, que combina preparaciones japonesas tradicionales con platos de influencia nikkei. Su web oficial señala que cuenta con locales en Barranco y San Borja.

Reiwa Izakaya también ofrece mocktails

Para quienes prefieren bebidas sin alcohol, la carta incluye Ocha Hibiscus, preparado con hibisco, té verde, miel de jengibre y limón.

Otra alternativa es Drink Green, que combina manzana, pepino, aloe vera, agua tónica y limón. Ambas opciones forman parte de la propuesta de mocktails del restaurante.

¿Dónde queda Reiwa Izakaya en Barranco?

Reiwa Izakaya Barranco está ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 902, en el distrito de Barranco, Lima.

El establecimiento atiende de lunes a sábado de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 12:00 p. m. a 5:30 p. m., horarios que también figuran en su web oficial y en registros actualizados del establecimiento.

Las reservas pueden gestionarse mediante los canales indicados por el restaurante en su página oficial. La oferta también contempla servicio de entrega a domicilio.